В Бурятии пожар уничтожил жилой дом и автомобиль

Жильцы успели эвакуироваться, прихватив домашних животных





5 июля в СНТ «Солнечный» Заиграевского района Бурятии произошел пожар. На момент прибытия пожарных горела кровля жилого дома, пристроенный к нему гараж и автомобиль. Жильцы дома вместе с домашними питомцами эвакуировались самостоятельно.







В результате пожара огнем уничтожены гараж, автомобиль и крыша дома, строение также выгорело изнутри.





Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, причиной возгорания, вероятно, стало короткое замыкание электропроводки.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС