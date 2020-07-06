06.07.2020
В Бурятии пожар уничтожил жилой дом и автомобиль

В Бурятии пожар уничтожил жилой дом и автомобиль

Жильцы успели эвакуироваться, прихватив домашних животных

5 июля в СНТ «Солнечный» Заиграевского района Бурятии произошел пожар. На момент прибытия пожарных горела кровля жилого дома, пристроенный к нему гараж и автомобиль. Жильцы дома вместе с домашними питомцами эвакуировались самостоятельно.


В результате пожара огнем уничтожены гараж, автомобиль и крыша дома, строение также выгорело изнутри.


Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, причиной возгорания, вероятно, стало короткое замыкание электропроводки.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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