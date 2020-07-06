В Бурятии нашли гранату времен Первой мировой войны

Боеприпас обнаружили жители села Новая Брянь
В выходные в селе Новая Брянь Заиграевского района местные жители обнаружили предмет, похожий на гранату. На место происшествия выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии Бурятии.
По результатам осмотра взрывотехники установили, что предмет является гранатой системы «Миллс». Боеприпас уже сильно пострадал от коррозии.
Саперы изъяли гранату и передали для последующей утилизации.
Справка
Граната Миллса - британская ручная осколочная граната, первая в истории британской армии. Разработана в Великобритании в 1915 году морским инженером и взрывотехником Уильямом Миллсом. Предназначена для поражения живой силы в оборонительном бою. Считается самой массовой гранатой Первой мировой войны: всего было произведено 70 миллионов штук. Гранаты этой системы поставлялись в Российскую империю во время Первой мировой войны, а также использовалась РККА в Великую Отечественную войну.
Фото: Росгвардия Бурятии
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