В Бурятии нашли гранату времен Первой мировой войны

Боеприпас обнаружили жители села Новая Брянь





В выходные в селе Новая Брянь Заиграевского района местные жители обнаружили предмет, похожий на гранату. На место происшествия выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии Бурятии.

По результатам осмотра взрывотехники установили, что предмет является гранатой системы «Миллс». Боеприпас уже сильно пострадал от коррозии.





Саперы изъяли гранату и передали для последующей утилизации.Граната Миллса - британская ручная осколочная граната, первая в истории британской армии. Разработана в Великобритании в 1915 году морским инженером и взрывотехником Уильямом Миллсом. Предназначена для поражения живой силы в оборонительном бою. Считается самой массовой гранатой Первой мировой войны: всего было произведено 70 миллионов штук. Гранаты этой системы поставлялись в Российскую империю во время Первой мировой войны, а также использовалась РККА в Великую Отечественную войну.Фото: Росгвардия Бурятии