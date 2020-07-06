В Бурятии сгорела столярная мастерская

Местным жителям удалось спасти станки и пиломатериал





5 июля в селе Ульдурга Еравнинского района произошел пожар в столярной мастерской. Из-за значительного удаления ближайшей пожарной первыми на место прибыли добровольное пожарные сельского поселения «Ульдургинское». К этому времени местные жители эвакуировали станки и пиломатериал из горящей мастерской.

Добровольцы приступили к тушению горящего строения, но из-за сильного ветра пламя быстро охватывало мастерскую. К моменту прибытия пожарных из улуса Усть-Эгита произошло обрушение крыши. В результате пожара мастерская была полностью уничтожена огнем. Спасено 3 станка и около 5 кубометров пиломатериалов. Причина пожара устанавливается, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС