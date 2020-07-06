Жителя Бурятии убили из-за двух баранов

Пожилой мужчина стал жертвой уголовников, которым не хватало на выпивку





Раним утром 4 июля в доме на территории крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в местности Шара-Гол возле улуса Кусоты Мухоршибирского района было обнаружено тело 56-летнего мужчины с травмами головы. Кроме того, с фермы были похищены имущество и скотина.

Сотрудники уголовного розыска райотдела полиции незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. К ним также подключились коллеги из Управления уголовного розыска МВД Бурятии.Под подозрение в совершении преступления попали двое молодых работников фермы. Мужчины были наняты владельцем КФХ около 10 дней назад. Оперативники установили, что возможные подозреваемые могли скрыться на «КАМАЗе» владельца стоянки. В результате опросов жителей близлежащих населенных пунктов и просмотра записей с камер видеонаблюдения, расположенных вдоль ведущей в Улан-Удэ дороги, грузовик удалось обнаружить. Его злоумышленники бросили на трассе неподалеку от села Саратовка.В ходе отработки местности полицейские задержали подозреваемых на берегу Селенги, в пяти километрах от брошенной автомашины. У них изъяты строительные инструменты и два сотовых телефона.Злоумышленниками оказались мужчины 26 и 32 лет, ранее вместе отбывавшие наказание в одной колонии. При этом один из них был судим за тяжкие преступления. Задержанные не стали отпираться и подробно рассказали об обстоятельствах учиненной расправы.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в начале лета подозреваемые случайно встретились в Улан-Удэ и стали сообща заниматься бродяжничеством в поисках мелких заработков. 22 июня они познакомились с фермером, который пригласил их работать на свою животноводческую стоянку. На ферме постоянно находился пожилой работник, а сам хозяин регулярно приезжал проверять хозяйство.Вечером 3 июля новые работники стали употреблять спиртное, которое выпросили у фермера, ездившего за продуктами. Выпитого алкоголя им показалось мало. Тогда они решили похитить с фермы двух баранов, продать его в ближайшей деревне и продолжить возлияния. Старого работника, спавшего в доме, чтобы не помешал совершить хищение, бывшие заключенные решили оглушить топором.Однако от ударов обухом, нанесенных одним из злоумышленников по голове своей жертвы, потерпевший скончался на месте. Расправившись с ним, подозреваемые похитили два телефона покойного, после чего уложили в грузовик, стоявший на ферме, двух баранов, инструменты и другое имущество. С похищенными вещами на автомобиле они направились в сторону Улан-Удэ, но по пути из-за поломки двигателя вынуждены были оставить машину и дальше идти с частью вещей пешком. К этому времени сыщики уже вычислили их местонахождение и провели задержание.В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинения по статьям «убийство» и «разбой», сейчас решается вопрос заключении их под стражу.Фото: «Номер один»