В Бурятии росгвардейцы потушили пожар в магазинах

Огонь вспыхнул в мусорном контейнере





Вчера сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии в селе Тарбагатай заметили возгорание во дворе магазинов. Вызвав пожарных, росгвардейцы совместно с продавцами приступили к тушению. Благодаря оперативным действиям правоохранителей и пожарных возгорание было ликвидировано спустя 20 минут.

Как выяснилось, огонь вспыхнул в мусорном контейнере, оттуда перекинулся на деревянные коробки, а затем на кровлю здания магазинов, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии