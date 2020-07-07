В Бурятии лжетеррорист получил условный срок

Мужчина «заминировал» вокзал в Северобайкальске





Северобайкальский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 2 ст. 207 УК Рф (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Мужчина признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы условно.

Как сообщили в УФСБ Бурятии, 2 декабря 2019 года в полицию поступил звонок от неустановленного лица, сообщившего об угрозе теракта на железнодорожном вокзале станции «Северобайкальск». Силовики оцепили вокзал, однако никакого взрывного устройства найдено не было. Вскоре автор ложного сообщения был установлен. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что совершил звонок из хулиганских побуждений.Фото: «Номер один»