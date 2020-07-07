Житель Бурятии забежал в горящий дом, чтобы «выключить счетчик»

Пожарный успел спасти мужчину





Ночью 7 июля в селе Сосново-Озерское произошел пожар в частном домовладении. На момент прибытия огнеборцев полностью горел сарай, огонь распространился на жилой дом с пристроенной верандой. Ликвидация пожара осложнялась сильным ветром.





В ходе тушения хозяин попытался забежать в горящий дом, чтобы «выключить счетчик». Начальник караула пожарной части бросился за ним и успел вытащить мужчину из горящего строения.







Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в результате пожара уничтожен сарай, повреждена веранда и конструкции жилого дома. Причина возгорания устанавливается.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС