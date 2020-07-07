Обиженный житель Бурятии дважды сжигал туалет в ДНТ

Уничтожение имущества стало местью за отказ набрать воды





В Бурятии полицейские задержали подозреваемого в умышленном уничтожении чужого имущества в селе Нижний Саянтуй. Как сообщили в республиканском МВД, 43-летний житель одного из ДНТ дважды из мести поджигал туалет, расположенный рядом с водоколонкой в дачном товариществе. В обоих случаях он был пьян.

Первый раз преступление подозреваемый совершил в апреле, когда продавец находящегося рядом с колонкой магазина не дала набрать ему пятилитровую бутылку воды. Женщина аргументировала это тем, что он не является жителем их товарищества, а, между тем, «все проживающие на территории граждане платят за воду».Спустя два дня мужчина, проходя пьяным мимо водокачки, вспомнил состоявшийся разговор и, решив отомстить обидчице, уничтожил туалет, находящийся на общей с колонкой и магазином территории.В ночь на 7 июля ситуация повторилась. Нетрезвый злоумышленник снова поджег уже восстановленную постройку. Общий ущерб составил 10 тысяч рублей.Фото: pixabay.com