В Бурятии два месяца не могут найти пропавшего мужчину

Житель Поселья ушел из дома накануне Дня Победы





В Бурятии полицейские разыскивают 39-летнего жителя Иволгинского района Эрдэма Манидариева. Вечером 8 мая мужчина ушел из дома в селе Поселье и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: азиатской внешности, на вид 35 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы короткие с проседью.





Был одет: футболка голубая, трико темно-синего цвета, сандалии черные. Ранее уходил.





При наличии какой-либо информации о пропавшем мужчине либо его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8 (924) 450-50-50, 8 (3012) 29-53-70 или 102 (112).