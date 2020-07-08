В Бурятии еще один задержанный заявил об избиении полицейскими

Его заявление сейчас проверяется
К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился находящийся под стражей подследственный. Мужчина заявил, что его избили полицейские, а меры по его жалобе никто не принимает.
По запросу омбудсмена прокуратура Кабанского района Бурятии провела проверку.
«Установлено, что доследственная проверка по жалобе задержанного проведена поверхностно, доводы заявителя не проверены в полном объеме. Решение об отказе в возбуждении уголовного дела принято незаконно и преждевременно, поскольку выполнены не все проверочные мероприятия. Прокуратурой района решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материал направлен для дополнительной проверки», сообщили в аппарате уполномоченного.
Напомним, накануне стало известно, что Следственный комитет Бурятии возбудил уголовные дела в отношении трех сотрудников отделения уголовного розыска отдела полиции №2 Улан-Удэ, подозреваемых в применении недозволенных методов дознания.
По версии следствия, около полудня 4 июля сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 17-летнего подростка, к которому в служебном кабинете применили насилие в связи с подозрением в совершении краж, и причинили телесные повреждения. В настоящее время стражи порядка задержаны.
Фото: «Номер один»
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