Правозащитник: Полицейские изнасиловали подростка в Бурятии посторонним предметом

Подозреваемые стражи порядка арестованы судом
Скандальное дело с насилием над задержанным подростком в полицейском участке в Улан-Удэ обрастает шокирующими подробностями, Как сообщает издание «Сибирь.Реалии» (внесено в реестр иностранных агентов) со ссылкой на правозащитников организации «Сибирь без пыток», речь идет о сексуальном насилии над несовершеннолетним..
Напомним, накануне Следственный комитет Бурятии сообщил о возбуждении уголовных дел на троих сотрудников отделения уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД по Улан-Удэ.
По версии следствия, около полудня 4 июля сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 17-летнего подростка, к которому в служебном кабинете применили насилие в связи с подозрением в совершении краж, и причинили телесные повреждения. В настоящее время стражи порядка задержаны.
«В ходе пыток парню разорвали задний проход (прямую кишку). Информацию мне скинули ветераны-пенсионеры уголовного розыска, - сообщил изданию Евгений Хасоев. – По делу о действиях, имеющих признаки преступления по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) фигурируют трое полицейских. Всех троих Октябрьский районный суд Улан-Удэ арестовал на 2 месяца».
По мнению правозащитника Святослава Хроменкова, преступление необходимо квалифицировать не только по 132 статье УК, но и по 286 (превышение должностных полномочий), поскольку полицейские находились в момент его совершения при исполнении. В пресс-службе Следственного комитета Бурятии отказались прокомментировать статьи, по которым было предъявлено обвинение полицейским.
По данным правозащитников, после «допроса» травмированного задержанного отпустили и он обратился в больницу – оттуда о преступлении сообщили в дежурную часть.
В МВД по Бурятии заявили о начале служебной проверки и временном отстранении от исполнения служебных обязанностей троих сотрудников.
«Сначала полицейские задержали подозреваемого в совершении краж и грабежей, который рассказал оперативникам, где могут находиться похищенные вещи. При проверке данной информации, прибывшие на указанное место, сотрудники полиции обнаружили неизвестного подростка, который выпрыгнул из окна второго этажа и попытался скрыться, однако был задержан и доставлен в отдел полиции. Поскольку его причастность к противоправным деяниям не установлена, он был отпущен и самостоятельно покинул отдел полиции», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, уточнив, что в дежурную часть сообщение из медучреждения о госпитализации травмированного подростка поступило вечером 4 июля. По словам несовершеннолетнего, травмы ему нанесли сотрудники полиции, подтвердили в ведомстве.
«Из-за происшествия в системе МВД Бурятии в Улан-Удэ прилетает комиссия из Москвы, в составе которой представители отдела кадров и подразделения собственной безопасности. По результатам проверки могут быть приняты кадровые решения», - сообщили правозащитники со ссылкой на источники внутри ведомства.
Фото: «Номер один»
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