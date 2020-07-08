Правозащитник: Полицейские изнасиловали подростка в Бурятии посторонним предметом

Подозреваемые стражи порядка арестованы судом





Скандальное дело с насилием над задержанным подростком в полицейском участке в Улан-Удэ обрастает шокирующими подробностями, Как сообщает издание «Сибирь.Реалии» (внесено в реестр иностранных агентов) со ссылкой на правозащитников организации «Сибирь без пыток», речь идет о сексуальном насилии над несовершеннолетним..