В Бурятии пьяная женщина утонула в колодце

Основная версия ее гибели – несчастный случай





Днем 7 июля в колодце во дворе одного из домов в селе Улюн было обнаружено тело 55-летней женщины. По факту ее смерти Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку.

По предварительным данным, покойная женщина проживала с мужем. В ночь на 7 июля она распивала спиртное в гостях у соседки. Под утро вернулась домой, но почти сразу, ничего не сказав супругу, ушла и бесследно исчезла.Днем внучка соседки пошла в огород к колодцу, чтобы набрать воды, и внутри увидела тело пропавшей женщины. При осмотре на теле покойной видимых повреждений не обнаружено. Основной версией смерти женщины является версия о несчастном случае. Вероятно, после застолья она решила вернуться к соседке, но по пути завернула в ее огород к колодцу, чтобы утолить жажду. Не удержавшись на краю или запнувшись о низкий край сруба колодца, пьяная женщина упала вниз и не смогла выбраться наружу, утонув в воде.Фото: Следственный комитет Бурятии