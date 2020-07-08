В Бурятии сельчане едва не отбили пьяного тракториста у полицейских

На помощь сотрудникам ДПС приехала Росгвардия





В селе Бичура группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии оказала помощь сотрудникам дорожно-патрульной службы.

Полицейские остановили водителя трактора МТЗ-80, который ехал, нарушая правила дорожного движения. При проверке документов выяснилось, что мужчина пьян. Во время разбирательства на месте происшествия собрались родственники водителя, которые стали препятствовать работе правоохранителей.Прибывшие на место росгвардейцы урегулировали конфликт и успокоили недовольных сельчан. В итоге 34-летнего водителя привлекли к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а трактор эвакуировали на штрафстоянку, сообщили в пресс-службе Росгвардии.Фото: «Номер один»