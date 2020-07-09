Житель Улан-Удэ получил четыре года колонии за сбор марихуаны

18 килограмм зелья мужчина собрал в Кяхтинском районе
Кяхтинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 31-летнего жителя Улан-Удэ. Он обвинялся в незаконном приобретении без цели сбыта наркотиков, совершенном в крупном размере.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, для сбора наркотиков мужчина приехал в Кяхтинский район. На одном из полей он собрал 18 кг марихуаны. В момент совершения преступления его задержали правоохранители.
Суд признал мужчину виновным, отменил ему условное осуждение по предыдущему приговору и по совокупности приговорил к 4 годам колонии общего режима.
Фото: «Номер один»
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