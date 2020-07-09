Жители Бурятии бесследно исчезают в лесах

С 2018 года в лесах республики пропали и не нашлись почти двадцать человек



С начала 2018 года в лесах Бурятии пропали и до сих пор не нашлись 19 человек. Как сообщили в МВД Бурятии, больше всего людей пропадает в лесах в Баргузинском, Бичурском, Кабанском, Курумканском, Прибайкальском и Тункинском районах. Как правило, это граждане, трудящиеся на лесозаготовительных работах (вальщики леса, сторожа делян, работники, занимающиеся погрузкой и разгрузкой древесины), которые по различным причинам покидают место дислокации. Реже – сборщики дикоросов.



«Проведение розыскных и поисковых мероприятий в таких случаях крайне затруднительно, а порой невозможно. Ведь потерявшиеся не имеют при себе средств связи, что исключает возможность определения их местоположения посредством геолокации. Усложняет ситуацию и то, что люди чаще всего теряются в одиночку, плохо ориентируются на местности. Кроме того, при пропаже они могут находиться в состоянии опьянения, в связи с чем возрастает вероятность несчастных случаев», сообщает полиция.



МВД Бурятии напоминает, что в настоящее время в республике действуют ограничения на посещение лесов. В случае, если по каким-либо причинам граждане вынуждены находиться в лесном массиве, необходимо максимально точно сообщить о своем местоположении родственникам и знакомым.



При нахождении в лесу всегда необходимо иметь при себе телефон с заряженным аккумулятором, спички для разведения костра, не уходить на большое расстояние от разбитого лагеря. Особенно, если существует высокая вероятность встречи с хищниками.



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