Житель Бурятии умер из-за врачебной ошибки

Врач выписала больному не то лекарство и превысила его дозировку





В Бурятии направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего врача одной из центральных районных больниц. Женщина обвиняется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, уголовное дело было возбуждено 1 марта 2020 года по информации территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РБ.«Следствием установлено, что медицинским работником ошибочно назначен лекарственный препарат, нерекомендованный при лечении имевшегося у потерпевшего заболевания, превышена дозировка и кратность его применения. Неправильно установленное лечение длилось три дня и повлекло острое медикаментозное отравление. Через восемь дней после госпитализации с данным диагнозом пациент скончался», сообщили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»