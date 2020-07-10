10.07.2020
Пропавший житель Бурятии нашелся на продовольственной базе

Пропавший житель Бурятии нашелся на продовольственной базе

Он работал там грузчиком

В Бурятии найден 39-летний житель Иволгинского района Эрдэм М., который 8 мая ушел из дома в Поселье и не вернулся.

После размещения информации о его розыске полицейским позвонила девушка, которая сообщила, что видела похожего мужчину на одной из продовольственных баз Улан-Удэ, где тот работает грузчиком.

Полицейские оперативно выехали на указанный адрес и обнаружили там разыскиваемого мужчину. Информация о нем сразу была передана родственникам.

Фото: «Номер один»
пропавшие без вести
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