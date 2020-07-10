Пропавший житель Бурятии нашелся на продовольственной базе

Он работал там грузчиком
В Бурятии найден 39-летний житель Иволгинского района Эрдэм М., который 8 мая ушел из дома в Поселье и не вернулся.
После размещения информации о его розыске полицейским позвонила девушка, которая сообщила, что видела похожего мужчину на одной из продовольственных баз Улан-Удэ, где тот работает грузчиком.
Полицейские оперативно выехали на указанный адрес и обнаружили там разыскиваемого мужчину. Информация о нем сразу была передана родственникам.
Фото: «Номер один»
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