Пропавший житель Бурятии нашелся на продовольственной базе

Он работал там грузчиком





В Бурятии найден 39-летний житель Иволгинского района Эрдэм М., который 8 мая ушел из дома в Поселье и не вернулся.

После размещения информации о его розыске полицейским позвонила девушка, которая сообщила, что видела похожего мужчину на одной из продовольственных баз Улан-Удэ, где тот работает грузчиком.Полицейские оперативно выехали на указанный адрес и обнаружили там разыскиваемого мужчину. Информация о нем сразу была передана родственникам.Фото: «Номер один»