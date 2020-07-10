В Улан-Удэ военные вынесли трех детей из горящего дома

Увидев пожар, солдаты немедленно бросились на помощь





10 июля в пятиквартирном доме в Улан-Удэ произошел пожар. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, недалеко от места возгорания проходила погрузка военной техники, где работали военнослужащие воинской части бригады связи 36-й армии. Военнослужащие заметили пожар и бросились на помощь.

Навстречу солдатам выбежала женщина, просившая спасти детей, находящихся в горящей квартире. Военные успели вынести из огня трех детей, спасти четвертого ребенка они уже не могли из-за распространившегося пламени и сильного задымления. Малышку из огня вынесли подъехавшие к этому времени огнеборцы. Сейчас ребенок находится в реанимации.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС