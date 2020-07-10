В Улан-Удэ горящий дом тушил пожарный поезд

Причины возгорания сейчас устанавливаются





Как уже сообщал «Номер один», сегодня утром в Улан-Удэ на станции Дивизионная произошел пожар в пятиквартирном доме. В МЧС Бурятии рассказали некоторые подробности происшествия.

В горящем здании находится еще один ребенок. Пожарные вошли в горящий дом, нашли девочку и передали ее бригаде скорой помощи. Мать, эвакуировавшаяся из огня самостоятельно, вместе с детьми была доставлена в больницу.





