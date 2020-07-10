10.07.2020
В Улан-Удэ горящий дом тушил пожарный поезд

В Улан-Удэ горящий дом тушил пожарный поезд

Причины возгорания сейчас устанавливаются

Как уже сообщал «Номер один», сегодня утром в Улан-Удэ на станции Дивизионная произошел пожар в пятиквартирном доме. В МЧС Бурятии рассказали некоторые подробности происшествия.

На момент прибытия огнеборцев горела квартира и кровля дома. В это время трое несовершеннолетних детей уже были эвакуированы из горящего здания. Напомним, это сделали военные, которые занимались разгрузкой техники неподалеку. Увидев возгорание, они сразу бросились на помощь.  

В горящем здании находится еще один ребенок. Пожарные вошли в горящий дом, нашли девочку и передали ее бригаде скорой помощи. Мать, эвакуировавшаяся из огня самостоятельно, вместе с детьми была доставлена в больницу.


- Пожар ликвидирован на общей площади 70 кв. м. Всего в тушении огня принимали участие 17 человек личного состава, 4 единицы техники, был задействован пожарный поезд, - рассказали в МЧС.

В настоящее время на месте пожара работают дознаватели и эксперты.

- Рассматриваются три версии пожара – неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнем и детская шалость, - сообщили в МЧС.

Фото: МЧС Бурятии
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