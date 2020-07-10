В Бурятии молния уничтожила столовую дацана

Спасти здание не удалось





Сегодня ночью в селе Эгита Еравнинского района Бурятии произошел пожар в столовой дацана. Первыми на место возгорания прибыли добровольные пожарные. К этому времени здание столовой с пристроем полностью горело.

Вместе с местными жителями добровольцы тушили возгорание до прибытия огнеборцев. Всего к ликвидации пожара было привлечено 29 человек, 2 единицы спецтехники и 3 единицы вспомогательной техники. Однако из-за позднего обнаружения возгорания спасти строение не удалось: столовая уничтожена на площади 150 кв.м.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, причиной пожара, вероятно, послужили грозовые разряды.Фото: pixabay.com