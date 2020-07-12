В Улан-Удэ вандалы устраивают пляски на костях погибших воинов

Кладбище, где похоронены военнослужащие, находится в плачевном состоянии

Несмотря на то, что когда-то здесь потрудился отряд республиканского поискового отряда «Рысь», перезахоронив и облагородив место погребения, сегодня здесь снова налицо кощунство над человеческими останками.Бродить по лесу в местности, которую когда-то называли Нижняя Березовка (третий участок станции Дивизионная), все равно что побывать в фильме ужасов. В любой момент ты совершенно случайно можешь наступить на чьи-то останки. Человеческие кости здесь разбросаны повсюду. Опытным глазом поисковики без труда обнаруживают в песке одну за другой жуткие находки.- Вот позвоночник, вот часть черепа лежит, а тут челюсть, - показывает нам на разбросанные по песку кости в песке руководитель республиканского поискового отряда «Рысь» Владимир Ефремов. – Мы здесь уже перезахоранивали людей - в общей сложности 163 человека, поставили 140 крестов. Половину уже разворовали, другие - раскидали. Все разрыли. Нельзя это делать, грех большой.Еще в 1915 году здесь, в районе сегодняшней Дивизки, был организован лагерь для военнопленных – иностранных военнослужащих, сражавшихся в Первой мировой войне. Сюда отправляли венгров, австрийцев, поляков. В общей сложности в лагере содержалось порядка 27 тыс. военнопленных. Это был один из самых больших лагерей в стране. Для сравнения: в те годы в самом Верхнеудинске проживало всего около 20 тыс. жителей.- В лагере они занимались хозяйственными работами. Здесь находились и офицеры, и рядовые. Была своя почта. И им даже разрешалось по почте получать посылки, денежные переводы от родных. Более того, военнослужащим дозволялось ходить с холодным оружием. Лагерь просуществовал до 1918 года, - рассказывает Владимир Ефремов.Потом наступила Гражданская война, лагерь развалился. Часть узников пошли служить за красных, другая – за белых. Кто-то с ходу вступил в горячие бои. Позже на импровизированном кладбище на Дивизке стали хоронить и погибших в Гражданской войне, до тех пока не открылось Стеклозаводское кладбище. Всего здесь похоронено порядка 300 человек.- Когда наступила Гражданская война, понятно, что тут мы уже не делим: белые или красные. Все они наши, родные люди. Бурятские подразделения воевали кто за Унгерна, кто за атамана Семенова, а кто у Рокоссовского. Вот здесь и покоятся самые разные воины, но какая разница, какой они национальности, флага или веры? Это ведь просто люди, воины. Почему к ним такое отношение? – недоумевает общественник.Много лет Владимир Ефремов и его соратники – члены поискового отряда «Рысь» - занимаются перезахоронением и увековечиванием памяти погибших солдат. К каждой находке человеческих останков они относятся с особым почтением и уважением. Вот и в этот раз ими проведена большая работа на данном месте захоронения. Но спустя годы вокруг снова хаос. Более того, закрадываются мысли о том, что кому-то выгодно, чтобы это место исчезло с лица земли и было забыто, а иначе как объяснить, что неизвестные срезают бирки и таблички с могил. Видимо, чтобы не знали, кто именно здесь похоронен, желая обезличить кладбище.Такого отношения к покойным поисковики не понимают. Каждый из них относится к умершим с уважением и почтением. Кроме того, они слышали много легенд и рассказов очевидцев о том, как плохо кончают те, кто глумится над мертвыми или пусть даже нечаянно потревожит их.- Даже когда находим ценные вещи, украшения, мы кладем их в могилу к солдатам. Если кто-то возьмет кольцо с руки покойного – жди ссор и скорого развода со второй половинкой. Это уже проверено. Также слышали много историй о том, как мучаются неупокоенные души, как наказывают своих обидчиков. Мучают кошмарами, видениями, доводят до сумасшествия. В тех местах, где лежат не погребенные по-человечески тела, даже не поют птицы, - всерьез говорят поисковики. – Но те люди, кто хочет помочь душе обрести покой, напротив, бывают «вознаграждены» - ведь это богоугодное дело. К примеру, все детки, кто работал с нами, поступили в высшие военные учебные заведения страны, у каждого сейчас жизнь складывается удачно и успешно.Но, видимо, улан-удэнские вандалы не боятся наказания свыше. Дошло до того, что ребята-поисковики с ужасом обнаруживают, что на могильных плитах умерших солдат кто-то… жарил шашлык. Тут же в кострище валяются банки из-под пива и бытовой мусор.- Но так было не всегда. В детстве, я помню, лесу были аккуратные дорожки, надгробия с табличками, даже кто-то приносил цветы. С одной стороны - могилы православных: у них могила всегда располагалась на восток, с другой - католиков: головой на запад. В 70-е годы за этим местом ухаживали и чтили, сегодня почему-то разруха, - сетует Владимир Ефремов.Общественники-поисковики не против вновь провести огромную работу и еще раз перезахоронить воинов, облагородить это место. Но без помощи властей города или республики им не справиться. Этот вопрос требует основательного решения.- Хорошо было бы огородить это место и дать людям, похороненным здесь, покой. Мы согласны еще раз навести порядок. Сделать дорожки. Поставить кресты, позвать батюшку. Это ведь кладбище. Зачем делать вид, что его словно здесь нет? – вопрошает Ефремов.В администрации города Улан-Удэ в ответ на наш запрос откликнулись активно, согласившись с тем, что ситуация и правда, мягко говоря, некрасивая. Принято решение о создании специальной комиссии.- Конечно, это не дело. Мы планируем выехать на место. Будет создана комиссия (в составе представителей МАО «Специализированная служба», комитета городского хозяйства) для обследования этого участка. После обследования и активирования примем решение. Будем дальше определяться с этими захоронениями. Если это муниципальная земля, то надо отнести участок к муниципальному кладбищу, если федеральная – то писать дальше, в центр, и работать. Главное - с чего-то начать, - заявила директор МАУ «Специализированная служба» Галина Тарабрина.Остается надеяться, что свое обещание чиновники сдержат. Хотя в понедельник обещанного звонка ни общественники, ни мы так и не дождались.Василиса Шишкина, «Номер один».