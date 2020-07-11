В Бурятии зарегистрировано 3378 случаев коронавируса

Прирост за сутки составил 37 новых случаев, выздоровели 25 человек



По информации Управления Роспотребнадзора Бурятии на 8:00 часов 11 июля зарегистрировано 3378 (+37) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По г. Улан-Удэ – 1916. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2516 (+25) человек, умерло 27 человек. Проходят лечение в стационарах республики 413 больных. На амбулаторном лечении находятся 422 пациента.



Из 37 новых случаев COVID-19: 2 человека из очага в БСМП, 3- чел из очага в Тункинском районе ,9 чел. - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 857 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 795 тыс. кв.м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.



На 8:00 ч. 11 июля в инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 413 пациентов, из них 25 детей. Состояние детей удовлетворительное. В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 974 койки, занято – 421, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 413, свободно – 553 коек. Занятость коечного фонда больными – 42,4%.



На амбулаторном лечении на 08:00 ч. 11.07.2020 находится 422 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



Всего выздоровели от COVID-19 – 2516 (+25) человек. Всего умерло больных с COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией - 27 человек.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 142 обращения по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего с нарастающим итогом – 39 327 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме. По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112. По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40.



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