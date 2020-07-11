В Бурятии за сутки потушили 4 лесных пожара

Общая площадь, пройденная огнём, составила 2047 гектаров



В Бурятии за сутки ликвидировали 4 лесных пожара. Всего за сутки проводились работы по тушению 8 лесных пожаров в Баргузинском, Джидинском и Кабанском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составила 2047 гектаров. С огнём сражались более 400 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 45 единиц лесопожарной техники. Об этом сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.



В Баргузинском районе группировка из специалистов со всех районов республики ликвидировали 2 сложных лесных пожара на площади 95 гектаров. Тушение осложнялось труднодоступной местностью, каменистыми россыпями и скалами, а также удаленностью источников воды от очагов возгорания.



Ещё 2 очага возгорания на площади 430 гектаров локализованы, продолжается работа по их дотушиванию. На 11 июля продолжается тушение лесного пожара на территории Забайкальского нацпарка на площади более 1,3 тысячи гектаров.



Кроме того, за последние сутки ликвидированы 2 лесных пожара в Джидинском и Кабанском районах, ещё 1 очаг в Кабанском районе локализован.



«В целом, по республике ситуация с лесными пожарами стабилизируется – за сутки новых очагов возгорания не обнаружено. Хочу поблагодарить группировку всех районов за высокий уровень организации работы, как по тушению лесных пожаров, так и по противопожарной профилактике. На таком уровне продолжаем работать дальше» - отметил Пётр Мордовской, Зампред Правительства по вопросам безопасности.



Кроме того, на территории Курумканского, Муйского и Северо-Байкальского районов под наблюдением программы космического мониторинга 'ИСДМ-Рослесхоз находятся 9 термоточек. Они находятся в труднодоступной горной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.



О возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.



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