Силовики Иркутска разыскивают подозреваемого в половом насилии над ребенком

У развратника имеются особые приметы – татуировки на ноге в виде боксера и дракона
В следственный отдел по Ленинскому району Иркутска СУ СК РФ по Иркутской области поступило заявление от женщины о том, что по отношению к её дочери неизвестный мужчина совершил преступление сексуального характера.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
По версии следствия, в мае текущего года неизвестный мужчина, находясь в районе 15-го Советского переулка Иркутска, продемонстрировал 7-летней девочке свои половые органы, после чего скрылся.
Малышке удалось запомнить внешность мужчины. Специалисты составили фоторобот предполагаемого преступника.
Приметы: на вид 30-40 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, лицо круглое, на голове имеются залысины, волосы русые, в височной области вьются.
Особые приметы: на левой ноге в районе голени имеется татуировка с изображением восточного дракона либо змеи. На внутренней икроножной мышце левой ноги имеется татуировка с изображением боксера либо бойца единоборств в боевой стойке.
Следственные органы просят граждан, что-либо знающих о личности мужчины, сообщить по телефону следственного отдела: 8 (3952) 32-45-93 либо 02, с мобильного 102 и 112.
Фото подозреваемого: СУ СК РФ по Иркутской области, https://gazeta-n1.ru/stock
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