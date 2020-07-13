В Бурятии пропавший мужчина найден мертвым в заброшенном доме

Причина его смерти устанавливается





В Бурятии найдено тело 28-летнего жителя Улан-Удэ, который 3 июня ушел из дома на улице Камова и не вернулся. Заявление о его розыске поступило в полицию от матери 30 июня. По словам женщины, ее сына в последний раз видели в монастыре села Троицкое Прибайкальского района в ночь на 6 июня.

«Тело мужчины обнаружено в заброшенном доме в селе Троицкое. Причины смерти устанавливаются», сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»