В Бурятии церковный вор совершил новую кражу

Уже находясь под следствием, мужчина не перестал воровать
7 июля в полицию поселка Ильинское поступило сообщение о квартирной краже в селе Татаурово. 30-летняя девушка рассказала, что приехала поливать огород к родителям, которые на несколько дней уехали в гости, и обнаружила пропажу ноутбука.
Полицейские установили, что к краже причастен 37-летний мужчина, не имеющий определенного места жительства. Находясь под следствием по подозрению в краже денег и позолоченного крестика из церкви, он в очередной раз преступил закон. Злоумышленник отжал пластиковое окно, проник в дом и похитил технику.
Подозреваемый ранее был неоднократно судим за квартирные кражи. В мае этого года он вышел из колонии. После освобождения мужчина должен был встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, но этого не произошло, в связи с чем его объявили в розыск.
Похищенный ноутбук изъят. В отношении мужчины возбуждено новое уголовное дело, сообщили в МВД Бурятии.
Фото: «Номер один»
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