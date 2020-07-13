В Бурятии церковный вор совершил новую кражу

Уже находясь под следствием, мужчина не перестал воровать





7 июля в полицию поселка Ильинское поступило сообщение о квартирной краже в селе Татаурово. 30-летняя девушка рассказала, что приехала поливать огород к родителям, которые на несколько дней уехали в гости, и обнаружила пропажу ноутбука.