В Улан-Удэ полиция ищет пропавшего мужчину

Горожанин планировал поехать работать на пилораму





В Бурятии полицейские разыскивают 32-летнего жителя Улан-Удэ Леонида Чернявского. 29 июня мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. По словам сожительницы, он планировал поехать работать на пилораму.

Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, на вид 30-35 лет, рост около 180 см, волосы темно-русые, глаза светлые.





Был одет: футболка черного цвета с гербом Российской Федерации, спортивные брюки темно-синие, кроссовки черные.При наличии какой-либо информации о пропавшем МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (983) 634-17-06, 8 (983) 535-60-91, 8 (924) 011-13-11 или 102 (112).Фото: «Номер один»