В Улан-Удэ не могут найти тело утонувшего мужчины

Он пропал на реке вчера вечером





На территории Улан-Удэ с начала купального сезона утонули уже три человек. За аналогичный период прошлого года цифра была в два раза выше. Четвертым погибшим, судя по всему, станет пропавший накануне 29-летний мужчина. ЧП произошло невдалеке от СНТ «Учитель» на правом берегу Селенги.



«Вчера поиски шли до 23 часов, но без результата. Сейчас с 8 утра водолазная группа вновь проводит поисковые работы», - отметили в Управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.



Снижение количества утопленников в мэрии города связывают со строгими ограничительными мерами, которые власти ввели для борьбы с распространения коронавируса. Сейчас создана межведомственная группа, которая патрулирует берега рек и карьер в Тулунже. В карьере уже есть один утонувший. По иронии судьбы, рассказывают в мэрии, гражданин купался у знака «Купание запрещено».



Особое внимание – детям на воде без надзора взрослых. Власти предупреждают – на нерадивых родителей будут составлять административные протоколы.



Спасено на воде шесть человек, в том числе несовершеннолетний. Другие – это взрослые, которые в состоянии опьянения на спор решают переплыть реку, но посреди пути понимают, что не смогут добраться до берега и начинают звать на помощь.



Для предотвращения прыжков развлекающихся граждан с мостов будет проведена работа по блокированию пролетов. Ранее такая работа проводилась, но злоумышленники проламывают заграждения, открывая путь к опасным прыжкам в воду. Наученные опытом тех лет, сейчас городские власти намерены соорудить более мощные заградительные конструкции с широким использованием сварки. Это сделает Комбинат по благоустройству



В этом сезоне также будут установлены 20 знаков «Купание запрещено». К сожалению, около 15 таких предупреждений уничтожены неизвестными гражданами. Из них восемь информационных знаков были недорогие, самодельные. Хотя, вообще, один такой заводской знак стоит три тысячи рублей.



«20 новых знаков также будут изготовлены недорогим, хозяйственным способом», - сообщил замначальника улан-удэнского Управления по ЧС Дмитрий Федоров.



Фото: «Номер один»