Жителя Бурятии признали невиновным в даче взятки, снятой на видео

Однако мужчина все равно отправится в колонию – за другое преступление
В Баунтовском районном суде рассмотрено первое уголовное дело с участием присяжных заседателей. Как сообщили в пресс-службе суда, на скамье подсудимых оказался местный житель, обвиняемый по двум статьям УК РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и дача взятки.
Напомним, 20 ноября 2018 года в одном из домов в селе Багдарин было обнаружено тело 70-летнего мужчины с многочисленными повреждениями головы, костей грудины и ребер, которые были получены в результате многократных ударных воздействий. Под подозрение попал 48-летний односельчанин потерпевшего, с которым они вместе незадолго до смерти распивали спиртные напитки в компании приятелей. В ходе незначительной ссоры он жестоко избил одного из собутыльников, после чего покинул застолье. В течение трех дней потерпевший оставался на месте происшествия практически в бессознательном состоянии, после чего скончался. Узнав о его смерти, обвиняемый пустился в бега.
Оперативникам удалось задержать беглеца в аэропорту Новосибирска, откуда он планировал вылететь в отдаленный северный регион. После этого мужчину этапировали в Бурятию, где ему предъявили обвинение.
Как сообщал ранее Следственный комитет Бурятии, 25 ноября в отделе полиции Баунтовского района обвиняемый принялся настойчиво предлагать оперативнику взятку в размере 80 тыс. рублей, рассчитывая, что подкупленный полицейский поможет остаться ему на свободе и смягчить квалификацию преступления. 20 тысяч рублей он сразу вложил в лежавший на столе Уголовный кодекс, а остальные деньги обещал передать через бывшую жену. Но полицейский отказался принимать вознаграждение, зафиксировал незаконные действия задержанного мужчины на видеокамеру, после чего составил рапорт и передал материалы следователю. На их основании в отношении подозреваемого возбудили еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере).
Вердиктом коллегии присяжных заседателей мужчина был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. При этом подсудимый признан присяжными заслуживающим снисхождения. Что касается дачи взятки, то присяжные признали это преступление не доказанным.
В итоге приговором Баунтовского суда мужчина получил 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год. Его взяли под стражу в зале суда. По эпизоду со взяткой за осужденным признано право на реабилитацию.
Фото и видео: Следственный комитет Бурятии
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