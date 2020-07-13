Жителя Бурятии признали невиновным в даче взятки, снятой на видео

Однако мужчина все равно отправится в колонию – за другое преступление





В Баунтовском районном суде рассмотрено первое уголовное дело с участием присяжных заседателей. Как сообщили в пресс-службе суда, на скамье подсудимых оказался местный житель, обвиняемый по двум статьям УК РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и дача взятки.



Как сообщал ранее Следственный комитет Бурятии, 25 ноября в отделе полиции Баунтовского района обвиняемый принялся настойчиво предлагать оперативнику взятку в размере 80 тыс. рублей, рассчитывая, что подкупленный полицейский поможет остаться ему на свободе и смягчить квалификацию преступления. 20 тысяч рублей он сразу вложил в лежавший на столе Уголовный кодекс, а остальные деньги обещал передать через бывшую жену. Но полицейский отказался принимать вознаграждение, зафиксировал незаконные действия задержанного мужчины на видеокамеру, после чего составил рапорт и передал материалы следователю. На их основании в отношении подозреваемого возбудили еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере).









Напомним, 20 ноября 2018 года в одном из домов в селе Багдарин было обнаружено тело 70-летнего мужчины с многочисленными повреждениями головы, костей грудины и ребер, которые были получены в результате многократных ударных воздействий. Под подозрение попал 48-летний односельчанин потерпевшего, с которым они вместе незадолго до смерти распивали спиртные напитки в компании приятелей. В ходе незначительной ссоры он жестоко избил одного из собутыльников, после чего покинул застолье. В течение трех дней потерпевший оставался на месте происшествия практически в бессознательном состоянии, после чего скончался. Узнав о его смерти, обвиняемый пустился в бега.Оперативникам удалось задержать беглеца в аэропорту Новосибирска, откуда он планировал вылететь в отдаленный северный регион. После этого мужчину этапировали в Бурятию, где ему предъявили обвинение.Вердиктом коллегии присяжных заседателей мужчина был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. При этом подсудимый признан присяжными заслуживающим снисхождения. Что касается дачи взятки, то присяжные признали это преступление не доказанным.В итоге приговором Баунтовского суда мужчина получил 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год. Его взяли под стражу в зале суда. По эпизоду со взяткой за осужденным признано право на реабилитацию.Фото и видео: Следственный комитет Бурятии