В Улан-Удэ разъяренный отец пытался убить двухлетнего сына из-за плача

Матери с малышом пришлось сбегать от изверга через балкон на втором этаже





Вечером 10 июля в Детскую республиканскую клиническую больницу Улан-Удэ был доставлен двухлетний мальчик с множественными ранами головы. По факту травмирования малыша Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего».

По подозрению в совершении преступления задержали 33-летнего мужчину, который в ходе допроса дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. Ему же уже предъявлено обвинение, мужчина заключен под стражу.По данным следствия, обвиняемый проживал в 111-м микрорайоне Улан-Удэ вместе с сожительницей и их малолетним сыном. 10 июля в течение дня дома он употреблял спиртное. Вечером, когда сожительница задремала на диване, пьяный мужчина впал в ярость из-за плача ребенка, схватил мальчика за одежду и с силой швырнул в сторону тумбочки. Ребенок, пролетев около двух метров, при ударе головой разбил стеклянную дверцу от тумбочки, после чего упал на пол.От криков проснулась мать, которая подхватила малыша и укрыла его от сожителя, пытавшегося с угрозами выхватить ребенка. Затем, испугавшись, что крики женщины услышат соседи, обвиняемый успокоился, некоторое время продолжал употреблять спиртное и затем уснул.Мать быстро обработала раны ребенку, затем, опасаясь разбудить пьяного сожителя, через балкон со второго этажа спустилась вниз и от соседей вызвала скорую и полицию. Злоумышленник задержан на месте происшествия, а потерпевшему ребенку оказана необходимая помощь, сообщили в Следственном комитете.Фото: Следственный комитет Бурятии