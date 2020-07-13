В Улан-Удэ ночью горела квартира в пятиэтажке

Пожарным пришлось эвакуировать жильцов





Пожар произошел ночью 13 июля на улице Сосновая 16А в Улан-Удэ. Горела одна из квартир на пятом этаже жилого дома.

Чтобы попасть в горящее помещение, пожарным пришлось применить бензорез. Затем через лестничные марши подъезда вверх пробросили пожарный рукав, по которому подавали воду. Спустя 16 минут возгорание удалось полностью ликвидировать. Соседи по лестничному маршу были эвакуированы – всего восемь человек, из них двое несовершеннолетних.





Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. От огня пострадала квартира на площади около 20 кв метров, сообщили в МЧС Бурятии.





Ранее, днем 12 июля был ликвидирован пожар на проспекте Строителей, вызванный воспламенение электрощита в одном из подъездов многокрватирного дома. С верхних этажей здания также пришлось эвакуировать восьмерых жильцов.Фото: Василий Тараруев