В Бурятии женщина утонула во время переправы через реку

Лодка, на которой она плыла вместе с мужем, опрокинулась





Несчастный случай произошел в эту субботу в Баргузинском районе Бурятии. Там женщина вместе со своим супругом переправлялись через реку Баргузин на деревянной лодке. В момент переправы лодка опрокинулась.

- Граждане не были одеты в спасательные жилеты. Когда лодка опрокинулась, женщина и мужчина оказались в воде. Однако добраться живым до берега удалось только мужчине. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия, - сообщили в МЧС Бурятии.Фото: МЧС Бурятии