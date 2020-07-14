В Улан-Удэ ограждение насквозь прошило попавший в аварию автомобиль

ДТП парализовало движение в целом районе





14 июля около 6 часов утра 36-летний водитель автомобиля «Ниссан», следуя по улице Борсоева, в районе памятника «Гостеприимная Бурятия» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу, сообщили в ГИБДД Бурятии.

На кадрах, опубликованных ГИБДД, видно, что часть развороченного металлического ограждения буквально прошила автомобиль со стороны двери водителя и вышла из багажника, нанизав на себя заднюю фару.Из-за аварии движение в сторону Левого берега Улан-Удэ было парализовано, образовалась огромная пробка. Для ее разгрузки сотрудники ГИБДД начали поочередно пропускали встречные потоки машин, из-за чего образовалась пробка и в направлении центра города.В итоге люди добирались на работу по полтора-два часа, а многие пассажиры маршруток пошли пешком, причем зачастую обгоняя стоящие в пробке машины.По состоянию на 10.30 попавший в аварию автомобиль так и не убрали с полосы, на месте происшествия продолжали работать сотрудники ГИБДД и работники пожарной охраны.Фото: ГИБДД Бурятии