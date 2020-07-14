Житель Бурятии пытался спрятать от правоохранителей ствол от ружья

Мужчине грозит уголовное дело





В Закаменском районе в ходе рейда сотрудников Росгвардии Бурятии и пограничников по пресечению преступлений и правонарушений в приграничной зоне был задержан мужчина с оружием.

В местности Холтосонский дабан при досмотре у мужчины в пакете правоохранители обнаружили нарезной ствол с казенной частью и затвором, без приклада. Как выяснилось, хозяин фермерской стоянки, увидев силовиков, решил спрятать в лесу незаконный ствол от ружья ТОЗ-16 калибра 5,6 мм, которое досталось ему от родственника.





Материалы в отношении 37 -летнего уроженца Закаменского района переданы в полицию для привлечения мужчины к уголовной ответственности за незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия.Изъятый нарезной ствол от оружия марки передан на экспертизу и последующее уничтожение, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии