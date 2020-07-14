В Улан-Удэ ищут мужчину с залысинами

Горожанин ушел из дома четыре дня назад и не вернулся





В Улан-Удэ полицейские разыскивают 50-летнего Андрея Мальцева. 10 июля около 18.30 мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: европейской внешности, на вид около 50 лет, среднего телосложения, рост 170 см, волосы темно-русые с сединой, стрижка короткая, залысины на лбу, глаза светлые.





Был одет: майка черного цвета, брюки темные, кроссовки черные с застежками на липучках. При себе имел спортивную сумку черного цвета.При наличии какой-либо информации о пропавшем МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (9025) 63-44-31, 8 (983) 533-62-05, 29-58-73 или 102 (112).Фото: «Номер один»