В Улан-Удэ забывчивый горожанин парализовал работу налоговой

Из-за оставленной сумки работников службы пришлось эвакуировать





Днем 14 июля в Росгвардию Бурятии поступило сообщение о том, что в Улан-Удэ в здании межрайонной инспекции налоговой службы по ул. Сахьяновой обнаружена бесхозная сумка. На место происшествия незамедлительно выехали саперы.

Из здания эвакуировали более 50 человек, прилегающая территории была оцеплена. В эвакуации были задействованы все экстренные службы города.





В ходе осмотра взрывотехники установили, что в сумке находятся документы. На данный момент она передана собственнику. Мужчина пояснил, что забыл сумку, когда выходил из налоговой, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии