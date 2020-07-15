В Улан-Удэ пьяный бухгалтер пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД

Мужчина ранее уже был лишен водительских прав





В тот день 37-летний мужчина поругался с женой, сел за руль и пьяным поехал в магазин за дополнительной порцией алкоголя. На улице Жердева его остановил наряд ДПС, но водитель не смог показать им водительское удостоверение, потому что его попросту не было. Выяснилось, что ранее мужчина уже был лишен права управлять автомобилем за то, что ездил пьяным.

- Понимая, что за повторное правонарушение ему может грозить уголовная статья, водитель попытался уйти от ответственности и предложил сотрудникам ГИБДД взятку в размере 50 тыс. рублей, - сообщил старший следователь СО по Октябрьскому району СУ СКР по Бурятии Владимир Дондопов.Сотрудники предупредили пьяного водителя, что в спецавтомобиле установлен видеорегистратор, и направили уведомление о попытке коррупционного преступления своему руководству.За езду в пьяном виде суд приговорил мужчину к обязательным работам, а также лишил водительских прав на два года. Уголовное дело по покушению на дачу взятки следователи направили в суд. К слову, несмотря на материалы с видеорегистратора, он отрицает свою вину.Известно, что мужчина работает бухгалтером в частной компании, женат, воспитывает двоих детей.Фото: «Номер один»