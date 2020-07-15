Все участники ДТП на Селенгинском мосту в Улан-Удэ были пьяны

Трое из них находятся в больнице





Напомним, около 6 часов утра 14 июля 35-летний водитель автомобиля «Ниссан», следуя по ул. Борсоева, при въезде на Селенгинский мост не справился с управлением и врезался в металлическое дорожное ограждение. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля (35-летняя женщина 23-летний мужчина) с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в БСМП.Авария на несколько часов парализовала движение в сторону Левого берега и центра города. Автомобили и маршрутки стояли в пробках по 2-3 часа, из-за чего многие горожане опоздали на работу.Фото: ГИБДД Бурятии