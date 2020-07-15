В Бурятии осужден участник парадов Победы

Защитник Родины побил подчиненного





В Бурятии Кяхтинский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении контрактника, обвиняемого в избиении подчиненного.

Как следует из материалов дела, обвиняемый служил по контракту с 2009 года. За время службы был награжден двумя медалями «За участие в военном параде в День Победы», «За воинскую доблесть» (второй степени), а также «Участнику маневров «Восток-2018». То есть его считали достойным военным, он даже занимал в своей части начальствующую должность.Вечером 17 февраля 2020 года контрактник находился в канцелярии войсковой части, где устроил «разборки» с подчиненным. Тот заявил, что не желает проходить военную службу в этой части и отказался объяснить свое отсутствие на службе в течение четырех часов.Вскипев от такого ответа, контрактник обрушился на подчиненного с нецензурной бранью, а также нанес ему серию чувствительных ударов, два из которых пришлись в голову оппонента. Избитый «пережил унижение и физическую боль», о чем и рассказал в ходе следствия.Действия участника парадов квалифицировали по ст. 286 УК РФ как превышение должностных полномочий. Сам контрактник согласился с обвинением и ходатайствовал о вынесении приговора без судебного разбирательства. Никто из сторон не возражал.Военнослужащие части также ходатайствовали в пользу обвиняемого. Они просили суд учесть положительные качества начальника. Командованием части подсудимый ранее характеризовался тоже исключительно с положительной стороны. Гарнизонный суд учел, что военный раскаялся и возместил потерпевшему моральный вред.В итоге с учетом смягчающих обстоятельств было решено назначить подсудимому более мягкое наказание, чем предусматривает статья УК РФ, по которой он проходил. Кроме того, решено не применять к нему дополнительный вид наказания - лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.Наказанием для военного стал штраф. С решением суда контрактник согласился и не обжаловал приговор.Фото: «Номер один»