Житель Улан-Удэ отдыхал на Байкале, пока его искали родственники

На разыскиваемого обратили внимание бдительные отдыхающие







В Бурятии удалось найти 32-летнего жителя Улан-Удэ, который 29 июня ушел из дома и не вернулся. По словам сожительницы, он планировал поехать работать на пилораму.

После публикации информации о его розыске на связь с правоохранителями вышел мужчина, который рассказал, что отдыхал с семьей в селе Турка, где видел похожего по описанию гражданина. По его словам, тот отдыхал в соседней компании и рассказывал что-то про работу на пилораме.Участковый немедленно проверил все пилорамы, расположенные поблизости. На одной из них и был обнаружен пропавший. С ним все в порядке, сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»