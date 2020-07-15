Улан-удэнец лишился денег, отдав их на хранение едва знакомой подруге

За два дня женщина прогуляла более 16 тысяч рублей





13 июля в полицию Улан-Удэ обратился 56-летний горожанин. Он сообщил, что отдыхал в питейном заведении с 39-летней женщиной, с которой познакомился за день до встречи.

После встречи пьяный мужчина отправился домой, а проснувшись наутро, не нашел своего кошелька с банковскими картами. Впоследствии с карт были списаны деньги на сумму более 16,5 тысяч рублей.Полицейские задержали подозреваемую. Женщина рассказала, что после распития спиртного мужчина сам для сохранности отдал ей свое портмоне. При этом вернуть имущество она должна была ему на следующий день. Однако вместо этого горожанка за двое суток потратила с его карт средства в сумме 16,5 тысяч рублей на посиделки в увеселительных заведениях с друзьями и покупку одежды (карты были оснащены бесконтактной системой расчета).Известно, что улан-удэнка ранее не судима, подрабатывает случайными заработками. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»