Пьяный житель Улан-Удэ забыл машину на автомойке и решил, что ее угнали

Правоохранители быстро разыскали «потерянную» иномарку





На днях в полицию обратилась жительница Октябрьского района Улан-Удэ, сообщившая об угоне автомобиля «Хонда», который находился во дворе ее дома. Ориентировка была передана всем наружным нарядам, объявлен план «Перехват».

В ходе отработки информации сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии осматривали территорию автобазы и на автомойке обнаружили автомобиль, схожий по приметам с угнанным.В ходе опроса работников автокомплекса стало ясно, что автомобиль пригнал мужчина с признаками алкогольного опьянения, оставил его для мойки и ушел в неизвестном направлении.Росгвардейцы сообщили в полицию об обнаружении автомобиля. Позже на автомойку приехала хозяйка машины и опознала ее.В ходе разбора выяснилось, что автомобилем воспользовался гражданский муж собственницы, который забыл, что оставил его на автомойке.С супругами проведена профилактическая беседа, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии