В Бурятии наркоманы на «Москвиче» застряли в болоте, убегая от полиции

Мешки с собранной коноплей они успели выбросить





В Мухоршибирском районе в нескольких километрах от села Куготы водитель машины «Москвич» не подчинился требованию сотрудника ГИБДД об остановке и скрылся в сторону районного центра. Пытаясь уйти от преследования, «Москвич» застрял в болоте. Находившиеся в нем люди сбежали, бросив машину.

Вскоре беглецов задержали. Ими оказались нигде не работающие молодые люди 18 и 20 лет, жители села Новая Брянь. Они признались, что выехали на поле для сбора конопли. Когда на обратной дороге парни увидели маячок полицейского патруля, они избавились от мешков с наркотиками.Как сообщили в МВД Бурятии, старший из подозреваемых год назад был осужден за незаконную рубку леса и на данный момент еще не отбыл наказание в виде обязательных работ.Задержанные отказались от прохождения медосвидетельствования на предмет употребления запрещенного вещества, признав при этом факт потребления. В отношении них возбуждено уголовное дело, а также составлены административные протоколы за отказ от процедуры освидетельствования.Фото: «Номер один»