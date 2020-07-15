В Бурятии разыскивают мужчину, который ушел с турбазы в одних трико и носках

Перед исчезновением он долго пил





В Бурятии полицейские 36-летнего жителя Кабанского района Евгения Молчанова. Ранним утром 2 июля мужчина ушел с туристической базы в местности «Култушная» и до настоящего времени не вернулся. Мужчина покинул турбазу, где находился на заработках, в трико и носках. Перед этим длительное время злоупотреблял спиртным.

Приметы разыскиваемого: европейской внешности, рост 170 см, на вид 40 лет, худощавого телосложения, волосы темно-русые русые, глаза серо-зеленые, щетина.





Особые приметы: татуировка в виде буквы «Е» с крыльями на запястье левой руки.Был одет: спортивное трико с лампасами, носки черные.При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщать по телефонам: 8 (30138) 43-2-05, 8 (30138) 7-04-67 или 102 (112). Особое внимание на данного гражданина полицейские просят обратить водителей.Фото: pixabay.com