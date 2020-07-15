Жительница Улан-Удэ напала на полицейского в ходе обыска в ее доме

Перед этим муж женщины при задержании ранил росгвардейца



Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летней горожанки, обвиняемой в применении насилия в отношении представителя власти.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в рамах уголовного дела,



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Также продолжается расследование уголовного дела в отношении супруга обвиняемой. Напомним, 23 марта мужчина напал на полицейского, нанес ему удары руками и ногами по телу, после чего выхватил у него табельный пистолет. Сотруднику сразу удалось вернуть оружие. Во время разбирательств по данному факту обвиняемый скрылся и появился дома лишь спустя несколько дней.



26 марта во время операции по его задержанию мужчина открыл огонь по сотруднику СОБРа из травматического пистолета и ранил его в ногу. После этого злоумышленник был обезоружен и задержан. В ходе обыска в его доме правоохранители обнаружили боевую гранату с запалом, фрагменты огнестрельного оружия, а также колюще-режущие предметы и заготовки для их изготовления.



Мужчине предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя, хищении огнестрельного оружия, совершенное с применением насилия, незаконном приобретение и хранение огнестрельного оружия, а также в незаконном приобретении и хранение взрывных устройств. В настоящее время в отношении обвиняемого проводится стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в Хабаровске, по завершении которой с учетом выводов экспертов о вменяемости мужчины по делу будет принято правовое решение.



Фото: Следственный комитет Бурятии Как сообщили в пресс-службе ведомства, в рамах уголовного дела, возбужденного в отношении мужа обвиняемой , 26 марта 2020 года в доме их семьи следователем при оперативном сопровождении полиции и Росгвардии проводился обыск, санкционированный судом. В ходе следственных действий женщина из неприязни к правоохранителям напала на одного из них и нанесла ему удары руками по лицу.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Также продолжается расследование уголовного дела в отношении супруга обвиняемой. Напомним, 23 марта мужчина напал на полицейского, нанес ему удары руками и ногами по телу, после чего выхватил у него табельный пистолет. Сотруднику сразу удалось вернуть оружие. Во время разбирательств по данному факту обвиняемый скрылся и появился дома лишь спустя несколько дней.26 марта во время операции по его задержанию мужчина открыл огонь по сотруднику СОБРа из травматического пистолета и ранил его в ногу. После этого злоумышленник был обезоружен и задержан. В ходе обыска в его доме правоохранители обнаружили боевую гранату с запалом, фрагменты огнестрельного оружия, а также колюще-режущие предметы и заготовки для их изготовления.Мужчине предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя, хищении огнестрельного оружия, совершенное с применением насилия, незаконном приобретение и хранение огнестрельного оружия, а также в незаконном приобретении и хранение взрывных устройств. В настоящее время в отношении обвиняемого проводится стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в Хабаровске, по завершении которой с учетом выводов экспертов о вменяемости мужчины по делу будет принято правовое решение.Фото: Следственный комитет Бурятии