В Бурятии подросток на автомобиле сбил ребенка и сбежал

Парень взял машину без ведома родителей





Днем 15 июля в селе Баргузин водитель автомашины «Тойота Креста», следуя по ул. Партизанская, сбил семилетнего ребенка и скрылся с места ДТП. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водителя вскоре задержали. Им оказался 16-летний подросток. Как выяснилось, в отсутствие родителей он взял ключи от автомобиля, находящиеся в свободном доступе, и решил покататься.В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка.Фото: ГИБДД Бурятии