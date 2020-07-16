На трассе в Бурятии перевернулся пьяный пенсионер на «Харриере»

71-летний мужчина получил травмы





Днем 15 июля на трассе «Улан-Удэ – Кяхта» в 10 км от села Калинишна произошло ДТП. 71-летний водитель автомобиля «Тойота Хариер» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствования составил 0,34 мг/л.Фото: ГИБДД Бурятии