16.07.2020
На трассе в Бурятии перевернулся пьяный пенсионер на «Харриере»

На трассе в Бурятии перевернулся пьяный пенсионер на «Харриере»

71-летний мужчина получил травмы

Днем 15 июля на трассе «Улан-Удэ – Кяхта» в 10 км от села Калинишна произошло ДТП. 71-летний водитель автомобиля «Тойота Хариер» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствования составил 0,34 мг/л.

Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП
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