16.07.2020
В Бурятии на карьере утонул мужчина

В Бурятии на карьере утонул мужчина

Его тело уже найдено

Очередной трагический случай с гибелью человека на водоеме произошел вечером 15 июля в Джидинском районе Бурятии.

При купании в несанкционированном месте на карьере в поселке Джида утонул 29-летний мужчина. Его тело мужчины было найдено местными жителями и передано правоохранительным органам, сообщили в МЧС.

Напомним, в конце июня в Джидинском районе произошло сразу несколько трагедий на воде, когда в реке Джида утонули трое детей в возрасте от 4 до 16 лет.

Фото: МЧС Бурятии
несчастный случай
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