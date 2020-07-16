В Бурятии на карьере утонул мужчина

Его тело уже найдено
Очередной трагический случай с гибелью человека на водоеме произошел вечером 15 июля в Джидинском районе Бурятии.
При купании в несанкционированном месте на карьере в поселке Джида утонул 29-летний мужчина. Его тело мужчины было найдено местными жителями и передано правоохранительным органам, сообщили в МЧС.
Напомним, в конце июня в Джидинском районе произошло сразу несколько трагедий на воде, когда в реке Джида утонули трое детей в возрасте от 4 до 16 лет.
Фото: МЧС Бурятии
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