На трассе в Бурятии сгорел микроавтобус

Причиной возгорания, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки





15 июля на трассе в Селенгинском районе Бурятии загорелся микроавтобус. Из-за удаленности пожарной части – ближайшая из них находилась в 22 км от места возгорания – к моменту прибытия огнеборцев автомобиль был полностью объят огнем. Спасти его не удалось.







Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, причиной возгорания, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС