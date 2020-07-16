16.07.2020
На трассе в Бурятии сгорел микроавтобус

На трассе в Бурятии сгорел микроавтобус

Причиной возгорания, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки

15 июля на трассе в Селенгинском районе Бурятии загорелся микроавтобус. Из-за удаленности пожарной части – ближайшая из них находилась в 22 км от места возгорания – к моменту прибытия огнеборцев автомобиль был полностью объят огнем. Спасти его не удалось.


Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, причиной возгорания, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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