В Бурятии суд оценил удар ломом по росгвардейцу в пять тысяч рублей

Пострадавший правоохранитель не имел претензий к обидчику
В Бурятии суд вынес приговор в отношении жителя поселка Каменск, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти.
Напомним, 2 марта в пятом часу утра во вневедомственную охрану поселка Каменск обратилась женщина. Она рассказала, что ее сын агрессивно себя ведет и пытается поджечь в гараже свой автомобиль.
В указанном месте росгвардейцы обнаружили мужчину, который действительно разбивал автомобиль и пытался его поджечь. Увидев сотрудников вневедомственной охраны, мужчина схватил лом, бросился на правоохранителей и ударил одного из них по руке.
Росгвардейцы задержали агрессивного мужчину, отобрали лом и передали в полицию.
На суде обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и попросил рассмотреть его дело без проведения судебного разбирательства. Потерпевший, перед которым мужчина извинился, сообщил, что претензий к подсудимому не имеет.
С учетом этого, а также трудного материального положения обвиняемого и наличия у него двух детей, суд вынес крайне мягкий приговор. Мужчина должен выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей с рассрочкой его выплаты на 5 месяцев, то есть по тысяче рублей в месяц. Изъятый в качестве вещественного доказательства лом осужденному вернули.
Фото: Росгвардия Бурятии
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